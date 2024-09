Comme vous le savez, nous avons rencontré Ion Tiriac à Bucarest. Et d’ailleurs, on va lui rendre hommage dans notre prochain numéro qui sort en Octobre. Lors de cet entre­tien, on a forcé­ment parlé de sa fameuse loge, loge mythique pour ceux qui suivent le tennis depuis long­temps. Sur le sujet, Ion a joué la carte de la trans­pa­rence, le tout avec un grand sourire.



« La loge dont vous parlez me coûte 120.000 euros pour 4 places. Sur 15 jours, cela fait le billet à 2000 euros, c’est un peu indé­cent non ? J’y suis de temps en temps pendant le tournoi mais surtout j’aime faire plaisir à des amis. Lors de la finale cette année, j’avais Richard Mille, le PDG de Volkswagen Monde et Patrice Clerc ancien direc­teur du tournoi qui n’était pas revenu depuis des lustres »