Faisant partie des person­nages prin­ci­paux de la saison 2 de la série Netflix, Break Point, sur les coulisses du circuit profes­sionnel, Jessica Pegula, 5e joueuse mondiale, a abordé son parcours et celui de ses parents en toute honnê­teté et transparence.

Et selon, elle, bien que son père soit extrê­me­ment riche, c’est avant tout grâce à des valeurs simples et fonda­men­tales qu’elle est devenue joueuse professionnelle.

« Mes parents sont proprié­taires des équipes de hockey et de foot­ball de Buffalo. C’est un peu le rêve améri­cain, mon père n’était pas un enfant riche. Ma mère a été aban­donnée en Corée du Sud puis adoptée. Mon père et elle se sont rencon­trés quand il commen­çait à fonder un empire dans l’in­dus­trie du gaz. Mes parents ont toujours aimé le sport. Ils ont acheté la fran­chise des Sabres et les Bills, quelques années plus tard. Certaines personnes ont l’im­pres­sion que c’est facile pour moi car mon père est milliar­daire. Mais tout ça est arrivé quand j’avais 17 ou 18 ans. Mon père a été plus dur que ma mère, de l’an­cienne école, il me pous­sait. Ils m’ont offert une belle enfance et une éthique de travail, c’est grâce à cela que j’en suis là. »