La petite amie d’Alex de Minaur s’est confiée lors d’une émis­sion télé. Elle a notam­ment évoqué l’un des souve­nirs les plus « flip­pants » de sa carrière.

« En fait, j’ai eu la chance d’af­fronter Federer, c’est lors de la Hopman Cup. Pour dire la vérité, j’étais très nerveuse, c’était plus qu’in­ti­mi­dant. J’étais telle­ment excitée à l’idée d’y parti­ciper, c’était fou, j’étais terro­risée. Et puis, au moment où je suis entrée sur le court, j’ai réalisé que j’al­lais devoir jouer au tennis et ne pas penser que c’était lui. Je me suis dit, il va proba­ble­ment me juger, mais je dois l’accepter »