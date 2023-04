Roland‐Garros 2011. Rafael Nadal bat Roger Federer en finale (7−5, 7–6, 5–7, 6–1) et remporte un 6e titre Porte d’Auteuil. En plein match, une ramas­seuse de balle se fait remar­quer en inscri­vant à la main sur la terre battue : « Allez Roger ».

Le Suisse sera alors informé un peu plus tard de ce geste osé et offrira un cadeau excep­tionnel à cette jeune fille : le t‑shirt dédi­cacé qu’il portait en finale.

Kenza Del, autrice de ce message, a raconté l’his­toire sur Instagram.

« C’était un moment diffi­cile pour lui. Je ne sais pas pour­quoi, mais j’ai décidé d’écrire Allez Roger. Le photo­graphe connais­sait qui a capté l’image connais­sait l’agent de Roger et lui a envoyé la photo. Et je suppose que Roger a aimé, alors il a décidé de me remer­cier en m’en­voyant un petit cadeau que j’ai reçu quelques semaines plus tard. Je n’ai jamais pu rencon­trer le photo­graphe (qui a pris la photo), je n’ai jamais eu la chance de le remer­cier. Alors, s’il regarde cette vidéo, s’il m’en­tend, je serai heureux de le remer­cier, parce que c’est grâce à lui. »

Encore du grand Roger.