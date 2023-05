Résident moné­gasque, le tout récent vain­queur du Masters 1000 de Rome Daniil Medvedev a assisté au stade Louis II à la 30e édition du World Stars Football Match … Mais sans chausser les cram­pons ! Il n’a voulu prendre aucun risque.

« Il y a Roland‐Garros (28 mai au 11 juin, ndlr) qui arrive. Et je me connais, si je commence, je ne vais pas pouvoir m’ar­rêter et dans cinq minutes, je vais être comme un fou. Je ne veux pas prendre le risque de me blesser. Même si j’adore le foot, je ne peux pas me permettre avant un Grand Chelem de faire ça », a expliqué le numéro 2 mondial au micro de Canal +.

Daniil a visi­ble­ment pris la meilleure déci­sion possible car le pilote de Formule 1 chez Ferrari Carlos Sainz s’est blessé durant le match caritatif !

On était au World Star Football Match et peut‐être que @Carlossainz55 aurait dû faire comme @DaniilMedwed avant le Grand Prix de Monaco… 🫢#F1 #MonacoGrandPrix pic.twitter.com/QSm4Bx3YM7 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) May 24, 2023

S’il n’a joué qu’une fois les quarts de finale à Roland‐Garros (en 2021, défaite contre Tsitsipas), le Russe fait partie du groupe des favoris cette année.