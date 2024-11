Perdre sa mère est toujours un moment triste et il n’est pas toujours aisé de s’en sortir menta­le­ment surtout quand on est pas vrai­ment préparé et que cela se passe la veille de son anniversaire.

C’est ce qu’il est arrivé à Boris Becker comme l’a confirmé son avocat personnel aux médias allemand.

Sa maman âgé de 89 ans a joué un rôle impor­tant dans la carrière du cham­pion alle­mand mais aussi lors­qu’il a été empri­sonné en Grande‐Bretagne où elle l’a soutenu sans relâche.

Déjà très fati­guée, elle n’avait pas pu assister au dernier mariage de son fils.