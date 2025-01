Journaliste pour la chaîne austra­lienne 9News Melbourne, Tom Jones a été contraint de s’ex­cuser après une plai­san­terie qui n’a pas été du goût de tout le monde lors d’un repor­tage diffusé en direct à la télévision.

Alors qu’il s’ex­pri­mait face caméra et que des centaines de suppor­ters serbes chan­taient derrière lui à la gloire de Novak Djokovic, fraî­che­ment qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, le jour­na­liste austra­lien s’est un peu lâché.

« Bienvenue à Melbourne Park, où les fans de Novak Djokovic sont à fonds, les chants sont tout à fait extra­or­di­naires », a‑t‐il déclaré avant de paro­dier le chant des fans : « Novak (Djokovic) est sures­timé, Novak est un ringard, Novak, expulsez‐le… »

I’m sure TJ would never ever have said this about Fed or Nadal.



Very ugly hey @DjokerNole



Unprofessional @9NewsMelb pic.twitter.com/1rDob11pvX