Quelques heures après la magni­fique victoire de son mari, Gaël Monfils, face à Taylor Fritz, au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Elina Svitolina a elle aussi déjoué les pronos­tics en s’of­frant la 4e joueuse mondiale, Jasmine Paolini.

Interrogée sur sa rela­tion avec le Français, l’Ukrainienne a expliqué à quel point elle avait de la chance de pouvoir partager avec quel­qu’un qui comprend parfai­te­ment ce qu’elle vit.

« Dans la plupart des grands tour­nois, nous sommes ensemble, nous nous soute­nons mutuel­le­ment. Cela signifie beau­coup pour nous d’avoir quel­qu’un qui comprend ce que nous vivons. C’est un senti­ment très agréable pour moi person­nel­le­ment. Je ne sais pas ce qu’il en est pour les autres joueurs. En ce qui me concerne, c’est agréable de rentrer dans dans une pièce et d’avoir une petite discus­sion sur les matchs, sur les matches à venir. Lorsque nous rentrons à la maison, nous nous déta­chons complè­te­ment de tout cela. Nous profi­tons simple­ment de notre temps en famille, en tant que mère et père avec notre fille. Oui, c’est vrai­ment un lien unique que nous avons. Je suis très heureuse de la façon dont nous avons géré ces choses. C’est vrai­ment un grand jour pour nous aujourd’hui (samedi), en battant des joueurs du top 4 et en jouant du bon tennis. »