Intervierwé ce jour dans l’Equipe au sujet de Mike Tyson qu’il connait bien depuis un stage en Floride en pré-saison, Patrick Mouratoglou a aussi évoqué la rencontre entre le champion de boxe et sa joueuse, Serena Williams. D’ailleurs, quand il raconte ce rendez-vous entre ces deux légendes, il en tire une conclusion sur une qualité que Serena pourrait exploiter dans sa seconde vie : « J’ai organisé un échange, un rendez-vous. C’est Mike qui a parlé quasiment tout le temps. Il parle beaucoup…J’ai trouvé ça intéressant. Serena est quelqu’un qui parle peu et écoute énormément. Elle aide faire parler les gens. Elle sera une très bonne intervieweuse, plus tard, si elle veut le faire »