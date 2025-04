Particulièrement viru­lent envers la menta­lité fran­çaise dans une inter­view accordée à Eurosport en marge de la dernière édition de son exhi­bi­tion, l’UTS, Patrick Mouratoglou, après avoir expliqué que les Français étaient jaloux de la réus­site des autres, a pris l’exemple de la confiance assumée d’Arthur Fils pour en rajouter une couche. Extraits.

Vous disiez qu’on n’était pas habitué en France à l’état d’es­prit très ambi­tieux affiché par Arthur Fils. Comment l’expliquez‐vous ?

Patrick Mouratoglou : Je pense que c’est lié à la culture fran­çaise. Je vais dire ce que je pense vrai­ment : J’aime profon­dé­ment la culture fran­çaise mais je déteste la menta­lité française.

Alors c’est quoi, la menta­lité fran­çaise ?

PM : On consi­dère qu’a­voir de l’am­bi­tion, c’est être préten­tieux. Le discours c’est : ‘les gens qui réus­sissent, ce sont des salauds’. On est aidés pour faire du haut niveau avec ça (ironique). C’est normal que les gens n’osent même pas avoir de l’am­bi­tion. Parce qu’eux‐mêmes se jugent quand ils ont de l’am­bi­tion. Il faut voir petit, il faut penser petit. Et donc, pour faire des grandes choses, que ce soit dans le sport, dans le busi­ness, dans tout un tas de secteurs, ce n’est pas terrible. On se l’au­to­rise dans la gastro­nomie, parce que là, on a le droit d’être les meilleurs. Mais c’est unique­ment dans quelques secteurs.