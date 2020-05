Avec l’annulation du tournoi WTA de Montréal, c’est tout l’écosystème du tennis canadien qui est en péril. Alors qu’une aide de 355 000 dollars canadiens devait être versé au Québec, ce montant a été revu à la baisse. Finalement, c’est 55 000 dollars qui sont arrivés. Si l’on ajoute à cela les compétitions qui n’ont pas lieu, ainsi que les formations, c’est l’ensemble des revenus qui est touché. Pour ne pas subir les événements, Tennis Québec a donc lancé un appel aux dons à la population et plus particulièrement en direction des passionnés de la petite balle jaune. Le but est de récolter 10 000 dollars : « On a une bonne réponse de notre communauté. On est très contents parce qu’on a besoin d’aide », a expliqué le directeur général de la fédération, Jean-François Manibal.