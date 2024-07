En commu­nion avec le public lors du dernier Roland‐Garros, où il avait atteint les huitièmes de finale, Corentin Moutet espé­rait retrouver la même atmo­sphère lors des Jeux Olympiques de Paris. Et il n’a pas été déçu au premier tour contre Sumit Nagal.

« L’ambiance ? Incroyable, on ne savait pas trop à quoi s’at­tendre mais il y avait énor­mé­ment de Français dans les tribunes avec une super atmo­sphère. J’espère que je vais jouer le plus long­temps possible pour en profiter », a déclaré le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.

Dernier repré­sen­tant trico­lore en simple, le 69e mondial tentera d’écarter Jan‐Lennard Struff pour décro­cher une place en huitièmes. Et enflammer encore un peu plus le public.