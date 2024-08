Hubert Hurkacz est de retour aux affaires cette semaine du côté de Montréal.

Le grand Polonais avait été contraint de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques, après sa bles­sure face à Arthur Fils à Wimbledon.

Une déci­sion qui a été doulou­reuse pour le 6ème joueur mondial, mais qui ne l’a pas empêché de suivre les résul­tats, et même de féli­citer person­nel­le­ment Novak Djokovic, comme il l’a déclaré à l’ATP.

« Je savais que je ne pouvais pas vrai­ment bouger sur le court, donc les Jeux olym­piques étaient malheu­reu­se­ment hors de ques­tion. Je rêvais d’y jouer toute l’année, mais je savais que ce ne serait tout simple­ment pas possible. Les bles­sures n’étaient toujours pas guéries. Je ne pouvais tout simple­ment pas y aller. C’était trop risqué. Mais j’ai vu ce qu’a fait Novak, et c’est vrai­ment inspi­rant, surtout la médaille d’or qu’il a remportée. Je lui ai égale­ment envoyé un message. Il m’a vrai­ment beau­coup soutenu et m’a aidé lorsque j’étais blessé. »