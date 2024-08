Elina Svitolina, qui est revenue sur le circuit WTA depuis un peu plus d’un an, après une longue absence par rapport à sa gros­sesse, est aujourd’hui proche de son meilleur niveau, et s’en montre très fière.

La compagne de Gaël Monfils réalise une belle année 2024, et espère pour­suivre sa remontée au clas­se­ment pendant la tournée Américaine.

Mais l’Ukrainienne n’ou­blie pas que cela a été un long travail, et après son premier tour victo­rieux à Toronto face à Shelby Rogers (6−0, 6–2), elle a déclaré en confé­rence de presse être heureuse de voir d’autres mamans comme elle revenir à un excellent niveau sur le circuit, expli­quant même qu’elles étaient un excellent exemple pour le sport.

« Chaque personne a une histoire diffé­rente, mais c’est formi­dable de voir que nous sommes moti­vées et que nous nous pous­sons les unes les autres. Tout ce que nous faisons est une grande inspi­ra­tion, non seule­ment pour le tennis, mais pour le sport en général. Je pense que les femmes ont beau­coup plus d’op­tions pour faire tout cela aujourd’hui. Nous essayons de motiver les femmes à revenir et à conti­nuer leur chemin. »