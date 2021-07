Battre le numéro mondial est un immense exploit, notam­ment parce qu’il l’a fait avec la manière et que son succès est lié à sa comba­ti­vité et la qualité de son tennis.

Alexander Zverev qui ne jouit pour­tant pas d’une noto­riété folle en Allemagne est arrivé à Tokyo surmo­tivé. L’idée de défendre les couleurs de son pays semble lui avoir donné un petit supplé­ment d’âme et une volonté supé­rieure qui peut lui faire défaut dans certains gros matchs notam­ment en Grand Chelem.

Après, le tennis est un sport cruel qui ne vous laisse pas de répit. Son exploit n’aura de sens que s’il va au bout du tournoi main­te­nant. Personne, et notam­ment ses compa­triotes, ne compren­draient pas qu’il puisse rater l’or face à Karen Kachanov qui sur le papier est l’outsider.

Le plus dur commence donc pour Zverev et son adver­saire le sait. La clé sera notam­ment le début du match mais égale­ment la possi­bi­lité pour Sacha de faire la course en tête pour ne pas trop gamberger.

En terme de confron­ta­tions, les deux hommes sont à égalité 2 partout, ce qui n’est pas très éton­nant vu leur style de jeu.