Après avoir annoncé offi­ciel­le­ment son forfait à Wimbledon ainsi que sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Bastad, Rafael Nadal a parti­cipé à l’inau­gu­ra­tion d’un hôtel sur la Costa Brava.

Il en a donc profité pour expli­quer ces choix à la presse locale venue à sa rencontre.

« Sur le plan sportif, j’es­saie de jouer les tour­nois que mon corps me permet de disputer. Ce que j’at­tends avec impa­tience, c’est de me préparer pour les Jeux Olympiques. Si tout se passe bien, je jouerai le tournoi précé­dent en Suède. J’ai vrai­ment hâte de parti­ciper aux Jeux Olympiques, c’est ma dernière chance et j’es­père pouvoir remporter une médaille »

Qualifié en simple, on rappelle que Nadal jouera aussi le double avec Carlos Alcaraz.