Depuis qu’il a posé les pieds en Allemagne, tout le monde est vrai­ment aux petits soins pour Carlos dont on attend beau­coup, notam­ment pour enflammer la salle dans les moments chauds.

Beaucoup de louanges donc pour le jeune espa­gnol, certains n’hé­sitent pas à parler de légende, une déno­mi­na­tion qui fait un peu peur à Carlitos.

‘Pour moi, c’est incroyable d’en­tendre que mes coéqui­piers me voient comme une légende du monde du tennis. J’essaie de ne pas y penser. Et je pense que ce qui fait de vous cela, c’est ce que vous apportez à votre sport. Attirez le plus grand public possible, des gens qui n’ont jamais vu le tennis de leur vie et qui, grâce à vous, commencent à le regarder à la télé­vi­sion ou même à y jouer. Je pense que c’est ce qui fait de toi une légende, au‐delà des tour­nois que tu gagnes ou des succès que tu as’