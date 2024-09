Malgré le forfait de Rafael Nadal, le casting de la Laver Cup reste de première classe et la compé­ti­tion risque d’être très ouverte vu la densité des équipes d’Europe et du reste du Monde. L’Allemand qui a été le plus assidu à cet évène­ment est donc un grand spécia­liste de cette épreuve dont le système de points favo­rise vrai­ment le suspens. Du coup, pour l’emporter, il faut surtout être un as de stratégie.

« C’est aussi une ques­tion de stra­tégie, vu la façon dont fonc­tionne le système de nota­tion. Et c’est très unique, très diffé­rent de tout le reste », a‑t‐il déclaré. « Je suis en quelque sorte le vétéran, n’est‐ce pas ? Donc, je suis le gars qui y a le plus joué. Je pense que j’ai aussi eu le plus de chance de l’avoir gagné »