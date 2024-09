Récemment Toni Nadal a reçu Euronews dans le camp Nadal basé dans un hôtel de luxe en Grèce. Interrogé par l’équipe de tour­nage il a répété ce qu’il a toujours dit concer­nant le Big3. Novak est le plus grand car il a le plus de titres, Federer est le plus doué, et Rafa aurait été le plus fort sans ses blessures.

« Celui qui a le mieux joué, c’est Roger Federer. Le meilleur, c’est Novak Djokovic, en durée et parce que Djokovic a gagné plus de titres que les autres. Qui pour­rait être le meilleur sans les bles­sures ? Mon neveu, Rafa, mais il a souvent été blessé. Finalement, le meilleur est Djokovic, mais à mon avis, ce que j’ai vu sur le court quand Federer jouait, personne ne l’a jamais fait »