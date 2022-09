Lors de sa confé­rence de presse orga­nisée ce mercredi à l’O2 Arena de Londres, lieu de la cinquième édition de la Laver Cup qui débu­tera ce vendredi 23 septembre, Roger Federer n’a pas pu échapper à la fameuse ques­tion sur l’iden­tité de son parte­naire de double. Et force est de constater que le Maestro a très envie que ce soit Rafael Nadal, le plus grand rival de sa carrière et égale­ment l’un de ses meilleurs amis sur le circuit.

« Bien sûr. Sans aucun doute. Je veux dire, je pense que cela pour­rait être, je ne sais pas, une situa­tion unique, vous savez, que si cela devait arriver, depuis le temps que nous nous battons ensemble, en ayant toujours ce respect l’un pour l’autre, les familles, nos équipes d’en­traî­neurs, nous nous sommes toujours très bien entendus. Pour nous aussi, traverser une carrière comme celle que nous avons eue et fina­le­ment être capable d’avoir une rela­tion agréable, je pense que c’est certai­ne­ment un grand message non seule­ment pour le tennis mais aussi pour le sport et peut‐être même au‐delà. C’est pour­quoi je pense que ce serait formidable. »