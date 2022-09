On ne s’y atten­dait pas vrai­ment mais à la fin du match lorsque la « céré­monie » a débuté, Rafa n’a pas pu contenir ses larmes. Voir ses deux cham­pions pleurer étaient une situa­tion incroyable. En confé­rence de presse, l’Espagnol est revenu sur ce dernier match et il a avoué que dès le début cela avait été diffi­cile sur le plan émotionnel.

« C’était diffi­cile, les premiers services étaient très compli­qués, je n’ar­ri­vais pas à faire le bon geste, j’ai même commencé par une double faute. Je trem­blais, ça a été compliqué de tout gérer, à la fin tout est devenu super émotion­nelle. Pour moi, ce fut un grand honneur de faire partie de ce moment incroyable de l’his­toire de notre sport et, en même temps, je me suis souvenu de toutes ces nombreuses années de partage. Le départ de Roger de la tournée signifie qu’une partie de moi part avec lui, pour tous les moments où il a été de l’autre côté du filet dans les moments les plus impor­tants de ma vie. C’était émou­vant de voir la famille, tous ces gens, c’est diffi­cile à décrire »