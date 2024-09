Ben Shelton restera l’un des person­nages prin­ci­paux de cette septième édition de la Laver Cup à Berlin. Pour son cinquième match du week‐end, et son deuxième du jour après sa défaite en double avec Frances Tiafoe, l’Américain est venu à bout de Daniil Medvedev (qui a frôlé la disqua­lifié) au super tie‐break du troi­sième set : 6–7(6), 7–5, 10–7 en 2h04 de jeu.

« J’avais perdu en simple hier, pas ques­tion de revivre la même chose aujourd’hui. J’ai vrai­ment puiser l’énergie dans mon capi­taine, dans mon groupe. J’ai fait beau­coup de matchs ce week‐end, je suis vrai­ment fatigué (…) John et Patrick ont le boulot le plus dure, ils doivent choisir les joueurs. Moi je fais ce qu’on me demande », a déclaré le 17e mondial lors de l’in­ter­view sur le court.

La Team World mène désor­mais 11–7 face à la Team Europe et n’est plus qu’à une victoire d’un troi­sième titre consé­cutif pour la dernière de John McEnroe en tant que capitaine.