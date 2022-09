A l’oc­ca­sion de la Laver Cup et de la retraite future de Roger Federer, nous allons chaque jour jusqu’à vendredi vous proposez un contenu qui est lié à nos archives et notam­ment celle de notre maga­zine We love Tennis. A l’oc­ca­sion de la sortie du livre We Love Roger nous avions réalisé une série d’en­tre­tiens notam­ment avec les « fren­chies » qui ont affronté le maestro dans leur carrière.

Dans le numéro 28, Thierry avait bien voulu revenir sur ce moment assez spécial où il avait été dominé en 2007 à Roland‐Garros par le Suisse (6−2, 6–1, 7–6 (6))



Tu te rappelles de ce match en 2007 à Roland‐Garros face à Roger Federer ?

Bien sûr ! Roger était en grande forme, il prati­quait un tennis de haut‐niveau. D’ailleurs, c’était l’une des meilleures périodes de sa carrière. On était sur le Lenglen, en dernier match du programme… Dans les deux premières manches, j’ai été découpé. Je n’ai pas pas vrai­ment compris ce qui m’arrivait. Rarement, dans ma carrière, je me suis senti aussi impuis­sant. Puis, j’ai commencé à m’habituer à la vitesse de sa balle à résister quelque peu. Le soir tombait, Roger semblait plus nerveux car le score était serré. On arrive au tie‐break… Et je perds en passant tout près de prendre une manche.