Avec l’annonce de l’ATP, la WTA et de l’ITF de ne pas reprendre avant le 1er août, le calendrier tennistique peut enfin se reconstruire pour la plus grande joie de tous les organisateurs qui ont mis sur pied des compétitions alternatives.

Sur le territoire européen, l’Allemagne, la France, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, la Serbie, la République Tchèque ont déjà annoncé des festivités. Certains choisissent la carte de la tournée, d’autres celle d’une exhibition en format court, d’autres réinventent les championnats nationaux. On revient presque en arrière avec les circuits satellites.

Là encore tout le monde n’est pas logé à la même enseigne et la France devrait tirer son épingle du jeu avec l’UTS de Patrick Mouratoglou dont le plateau est alléchant mais aussi la tournée que finalise Thierry Ascione avec l’objectif de réunir 80 athlètes hommes et femmes. Sa tournée est d’ailleurs appuyée par la Fédération française de tennis. En terme d’images, on attend maintenant de voir si les grands opérateurs vont nous proposer quelques unes de ces nouveautés.

Si le vieux continent est très actif, il semble que l’Amérique du Nord soit moins créative, on en veut pour preuve la forte probabilité de voir Félix Auger Aliassime de participer aux épreuves françaises, le Canadien étant arrivé en France mardi. En Suisse, il semble que la fédération ait un projet aussi dans les cartons, avec le report officialisé, il est clair qu’il pourrait vite sortir de terre, avec Federer et Wawrinka ce serait surement un vrai cadeau pour les fans en panne de coups droits et revers depuis quelques mois maintenant.

Alors oui, tous ces matchs n’auront pas la même saveur, ni la même intensité, par les temps qui courent, c’est quand même difficile de faire la fine bouche.