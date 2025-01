Revenant sur les sifflets d’une partie du public contre Novak Djokovic lors de sa sortie de la Rod Laver Arena suite à son abandon en demi‐finales de l’Open d’Australie, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, a fait part de son désac­cord et de son incompréhension.

« Je n’ai pas aimé. Vous pouvez être en désac­cord avec quel­qu’un, mais ne le huez pas alors que vous ne savez pas s’il est vrai­ment blessé. Je ne vous dis pas d’en­cou­rager quel­qu’un que vous ne voulez pas encou­rager, je dis qu’il y a un million de kilo­mètres entre ne pas être un fan absolu de quel­qu’un et huer un joueur qui est l’un des plus grands de tous les temps. On ne sait pas si on va les revoir. Je n’ai pas aimé ça, ça m’a fait me sentir mal à l’aise. Je n’ai pas aimé ça. »