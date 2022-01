2ème analyse de notre spécia­liste du tennis féminin et ex‐coach d’Alizé Cornet.

Quel doit son plan de jeu face à Collins ?

« Cela est diffi­cile de répondre à cette ques­tion car je ne connais pas bien Collins. Je sais qu’elle a un tempé­ra­ment de feu comme Alizé et qu’elle est capable de frus­trer son adver­saire car elle peut enchaîner les coups gagnants. C’est pour cela que cette confron­ta­tion va être inté­res­sante. Concernant Alizé, j’ai trouvé que son jeu de tran­si­tion était plus effi­cace, plus rapide. Elle attend plus 3 frappes pour passer du stade défensif à celui de l’at­taque. Elle ose plus, elle tente plus. J’en veux pour preuve les nombreux revers long de ligne gagnants qu’elle a réalisés depuis le début du tournoi. J’adore ce coup surtout quand elle avance bien dans la balle en la prenant très tôt après le rebond »

Bastien a été coach d’Alizé de Roland‐Garros 2017 à Roland‐Garros 2018.