Craig Tiley est sur tous les fronts. Le directeur de Tennis Australia et de l’Open d’Australie a fait un point complet sur la situation pour l’édition 2021 du Grand Chelem australien. « Le pire scénario est l’annulation de l’Open d’Australie, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par AAP. A ce stade, notre meilleur scénario est d’avoir un Open d’Australie avec des joueurs qui nous pouvons faire venir ici avec des mesures de quarantaine et des fans exclusivement australiens. Il y a quatre scénarios et nous avons tout modélisé. Nous avons modélisé le temps dont nous disposons pour prendre les décisions, les dates auxquelles nous devons les prendre, les personnes concernées et la manière dont elles seront affectées. Nous l’avons fait pour 670 personnes, pour tous nos partenaires, les médias, nos sponsors et pour les gouvernements et lieux où nous louons des installations. »

Pour rappel, en avril dernier, Craig Tiley avait déjà expliqué qu’il « se préparait à tous les scénarios » et qu’il « était en négociations avec son assureur » en cas d’annulation du tournoi.