Dans son long entretien pour le quotidien allemand Kicker Alexander Zverev est interrogé sur les prochains joueurs qui seront capables de gagner un tournoi du Grand Chelem. Le natif d’Hambourg, septième mondial et demi-finaliste à Melbourne en janvier dernier, dresse une liste de trois joueurs dont il fait partie : « Il y a plusieurs acteurs et Dominic Thiem en fait partie à 100 %. Je pense que je suis l’un d’entre eux aussi. J’ai gagné les plus grands et les plus gros tournois parmi les jeunes joueurs. Mais Dominic a déjà disputé trois finales de Grand Chelem. C’est aussi une différence. Je dois aussi mettre Tsitsipas dans ce groupe. Il joue un excellent tennis depuis un an maintenant. Ensuite, il y a Medvedev. Mais je pense que Thiem, Tsitsipas et moi sommes les candidats les plus chauds. »