Ancien 9e joueur mondial et médaillé d’or en simple aux Jeux olym­piques de Barcelone en 1992, Marc Rosset parle rare­ment pour ne rien dire.

Et lorsque L’Équipe lui a demandé ce qu’il pensait de la domi­na­tion de Novak Djokovic à 36 ans, le Suisse a tranché dans le vif en esti­mant que ses rivaux actuels ne sont tout simple­ment pas encore au niveau comme l’étaient par exemple Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je ne pense pas que Djokovic joue mieux au tennis qu’il y a deux ans. Je pense juste qu’il y a cinq, six ans, des gars comme Nadal et Federer jouaient du 1er janvier au 31 décembre de manière assez constante. Ces gars‐là, c’était demi‐finales ou finale. Djokovic aujourd’hui, il n’a plus ces mecs‐là en face de lui. Les mecs jouent très bien. Mais est‐ce que Sinner joue bien toute l’année ? Non. Est‐ce que son niveau de tennis est constant chaque jour ? Non. Est‐ce qu’Alcaraz a fait une saison du 1er janvier au 31 décembre en jouant au même niveau chaque match ? Non. J’aimerais voir des rivaux qui refusent qu’un type de 36 ans domine le tennis outra­geu­se­ment, qu’ils se disent que c’est à eux de prendre le lead. »