Qualifié sans encombre pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie où il affron­tera Karen Khachanov, Jannik Sinner semble de plus en plus relâché sur le court comme en témoigne un échange avec ses entraî­neurs, hilares, vers la fin de son match face à Sebastian Baez ce vendredi.

Questionné sur la teneur des mots adressés à ses deux entraî­neurs, Simone Vagnozzi et Darren Cahill, l’Italien n’a pas voulu répondre mais en a dit un peu plus sur l’évo­lu­tion de son état d’es­prit sur le court et notam­ment à l’entraînement.

« Non, je ne vous dirais pas ce que je leur ai dit (rires). Avant, pendant les matchs et même pendant les séances d’en­traî­ne­ment, j’avais l’ha­bi­tude d’être très, très sérieux, ce que je suis toujours, évidem­ment. Mais de temps en temps, il faut sourire, c’est impor­tant de rire un peu, cela change un peu votre atti­tude sur le court. Je pense que c’est positif. Et aujourd’hui, c’était pareil. Oui, à 5–3 dans le troi­sième set, j’ai plai­santé un peu, parce que ça me donne aussi un peu de moti­va­tion parfois. »