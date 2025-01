Invitée à s’ex­primer sur les sifflets d’une partie du public austra­lien à l’en­contre de Novak Djokovic, contraint à l’abandon lors sa demi‐finale face à Alexander Zverev ce vendredi, Justine Henin a fait part de son décep­tion et même d’une certaine forme d’in­di­gna­tion sur le plateau d’Eurosport.

« Novak Djokovic a tout vécu en Australie : ses plus grands succès comme une déten­tion très compli­quée il y a quelques années. Il a eu la force de revenir et on a vu d’ailleurs quand il a regagné l’émo­tion que ça repré­sen­tait. Aujourd’hui, ce n’était pas un beau moment, loin de là. On ne peut pas accepter qu’un joueur qui a donné et qui donne telle­ment à notre sport subisse ça. On comprend que les gens veuillent voir un combat, mais à un moment donné, il faut apporter aussi de la nuance. On n’ar­rive plus à se déta­cher du moment. On a rappelé le peu d’aban­dons qu’il a eus en Grand Chelem, il a 37 ans. Je trouve que ce n’est pas du tout en lien avec le cham­pion qu’il est et il a raison de réagir. Il fait partie de ces joueurs qui, heureu­se­ment, ne se taisent pas face à certains comportements. »