Après sa victoire ce dimanche contre la quali­fiée russe Maria Timofeeva (6−2, 6–1) en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a poussé un coup de gueule en aper­ce­vant le drapeau russe sur l’une des publi­ca­tions de l’US Open, supprimée depuis.

« Tout le monde sait quelle est leur natio­na­lité, leur pays les recon­naît en tant que tel et les médias inter­na­tio­naux se servent de leur natio­na­lité pour parler d’eux. Et beau­coup affichent le drapeau de leur pays sur leurs réseaux sociaux (…) Aujourd’hui, après ma victoire contre une athlète du pays agres­seur, le drapeau russe a été publié sur l’un des des plus gros tour­nois au monde. Aujourd’hui marque le 697e jour de guerre et le monde du sport continue de faire la promo­tion d’un pays assassin et qui utilise ses athlètes dans sa propa­gande », a lâché la 37e joueuse mondiale.