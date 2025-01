Alors qu’il avait annoncé sa présence pour le dernier tournoi de Rafael Nadal, l’éli­mi­na­tion précoce de l’Espagne lors des phases finales de la Coupe Davis en novembre dernier (défaite en quarts de finale contre les Pays‐Bas) l’a empêché de tenir sa « promesse ».

Dans des propos rapportés par le jour­na­liste serbe Sasa Ozmo pour Tennis Majors, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est exprimée avec fran­chise sur son absence et sur la céré­monie d’adieu pour son rival qu’il juge, comme beau­coup d’autres obser­va­teurs, ratée.

« Je ne connais pas les détails exacts de la céré­monie, mais je sais que le plan était de la faire après les demi‐finales, si l’Espagne attei­gnait le dernier carré. Murray et moi avions prévu d’être là. Nous ne pouvions pas être là pour les quarts de finale mais nous étions sûrs d’être présents pour les demi‐finales. Malheureusement, les choses se sont dérou­lées de cette manière. Je ne sais pas vrai­ment quoi faire d’autre. J’ai vu la vidéo (de la céré­monie). Je ne sais pas si Rafa ne voulait pas faire trop d’his­toires pour ne pas déranger les autres équipes… Je ne sais pas, pour être honnête, mais je me sens mal de ne pas avoir été là. La céré­monie, si vous voulez mon avis, n’a pas été bien réalisée. Peut‐être que Rafa lui‐même n’était pas sûr de jouer, de pouvoir jouer encore, et peut‐être qu’il était trop tard pour faire quelque chose de plus grand. »