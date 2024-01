Daniil Medvedev n’est pas toujours un enfant de cœur, ses adver­saires le savent bien, et Zverev mieux que beau­coup d’autres.

Dans l’épisode 4 de la saison 2 de la série Netflix, Break Point, sortie il y a à peine une quin­zaine de jours, on pouvait voir l’Allemand se satis­faire de l’éli­mi­na­tion de Daniil Medvedev, éliminé par Seyboth Wild au premier tour de Roland Garros, et prononcé le mot « karma » à cause notam­ment d’une prise de bec avec le Russe quelques semaines avant du côté de Monte Carlo.

Après sa victoire en demi‐finale de l’Open d’Australie ce vendredi face à Zverev, Daniil a semblé célé­brer en employant le mot « Karma », sans doute en réfé­rence à cet épisode de Break Point et ces paroles d’Alexander.

Toujours malin, le Russe a esquivé la polé­mique en confé­rence de presse, en disant que ce n’était pas du tout cela. Vrai ou faux ? Seul lui le sait.

« Non, non, non, ce n’était pas ça. J’ai essayé de ne pas aller sur Twitter, mais j’y suis allé et je l’ai vu partout. Je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu’. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je ne veux pas aller sur ce terrain parce que c’est un peu comme quand vous essayez de toucher quel­qu’un et qu’il vous touche en retour et que vous touchez quel­qu’un à votre tour. J’ai eu mes moments, proba­ble­ment le plus avec Tsitsipas, et même avec lui (Zverev). Nous ne sommes pas amis mais nous semblons nous respecter plus qu’a­vant. C’était quelque chose lié à mon équipe. Quelque chose à propos de la menta­lité. Donc, oui, rien à voir avec ça. Je ne serais pas heureux de le faire de cette façon. »