Battu au deuxième tour de l’Open d’Australie par Andrey Rublev, Christopher Eubanks est néan­moins resté à Melbourne afin de commenter la suite du tournoi pour la chaîne améri­caine ESPN.

Invité à s’ex­primer sur l’ex­ploit réalisé par Jannik Sinner face à Novak Djokovic, ce vendredi en demi‐finales, l’ac­tuel 35e joueur mondial n’a pas tari d’éloges sur son collègue italien.

« Tout d’abord, Jannik est l’un des joueurs les plus popu­laires du vestiaire. Je crois que tous les joueurs sont fiers et heureux de le voir gagner ce match et réussir en Grand Chelem. C’est un joueur qui s’en­tend bien avec tout le monde, qui s’adresse à tout le monde, que ce soit les préposés au vestiaire ou les autres joueurs qui lui souhaitent bonne chance. Nous savons aussi qu’il a connu quelques soucis dans des matchs impor­tants, donc le voir grimper au sommet de la montagne, même s’il lui reste encore un match à disputer, c’est spécial. Je pense que cela montre à tout le monde dans le vestiaire qu’en conti­nuant à travailler dur, de bonnes choses peuvent arriver. »