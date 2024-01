La défaite que vient d’en­caisser Alexander Zverev risque d’être dure à digérer. Alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Allemand s’est fina­le­ment écroulé face à la rési­lience, et une petite dose de roublar­dise, de Medvedev, et n’at­teindra donc pas de deuxième finale en Grand Chelem.

Le numéro 6 mondial a certes passé beau­coup de temps sur le court durant cette quin­zaine, ce qui peut expli­quer sa baisse de régime, mais il est aussi connu pour trouver souvent des excuses lors de ses déroutes.

Quoiqu’il en soit, il a expliqué lors de la confé­rence de presse d’après match qu’il était tombé malade et qu’il n’était donc pas à 100% de ses capacités.

« Je suis tombé un peu malade après le match contre Carlos Alcaraz. J’ai un peu de fièvre. Ça ne m’a pas aidé à récu­pérer, surtout que j’avais déjà beau­coup joué (…) C’est frus­trant. Mais ce qui est le plus frus­trant, c’est que je ne me sentais pas à 100 % physi­que­ment. Je jouais bien depuis le début de l’été austra­lien. J’ai perdu à cause de mon état physique, pas à cause de mon tennis. C’est ce qui me déçoit. C’est l’une des premières fois de ma carrière que ça m’ar­rive. Je peux aussi être fier de moi parce que j’ai donné le maximum. J’ai fait tout le travail qu’il fallait durant l’in­ter­saison et en Australie. J’étais concentré. Ce qui s’est passé ne dépen­dait pas de moi. J’espère que j’aurai d’autres occasions. »