Interrogé sur Sportklub après la victoire de Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, n’a pas voulu insister sur les erreurs de l’Espagnol.

« Oh, il est trop jeune. 21 ans ! Je ne peux pas le criti­quer, c’est un garçon qui joue avec le coeur et qui est destiné à devenir un grand joueur de tennis. Il a 21 ans et cherche encore sa voie (malgré déjà quatre titres du Grand Chelem), croyez‐le ou non. Rappelez‐vous égale­ment comment Novak a joué contre lui à Paris – c’était le meilleur match que Novak ait joué depuis des années, le match de la saison à mon avis – il est donc logique que Carlos ressente à la fois du respect et de la nervo­sité face aux capa­cités de Novak. Il faut respecter la gran­deur de Novak dans ce match, plutôt que de cher­cher des défauts chez Alcaraz. Carlos va gagner l’Open d’Australie un jour. »