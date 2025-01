Diminué physi­que­ment et victime de trem­ble­ments lors de sa victoire en quatre sets face à Holger Rune lundi en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Jannik Sinner s’est livré à une démons­tra­tion de force ce mercredi en quarts de finale contre le local, Alex de Minaur.

« On a fait des analyses sanguines après le match contre Holger, et tout était solide, tout ok. Il peut arriver qu’on ne se sente pas très bien certains jours. Aujourd’hui (mercredi), je me suis réveillé en me sentant beau­coup mieux. J’ai tout de suite dit à mon équipe que je me sentais bien ce soir. Évidemment, jouer sans chaleur m’aide, surtout quand tu te ne te sens pas très bien. Je ne me sens pas encore parfai­te­ment bien, mais je ne m’in­quiète pas de savoir si, dans quelques jours, j’irai bien », a expliqué le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.

L’Italien, tenant du titre à Melbourne, a désor­mais deux jours devant lui pour se reposer avant sa demi‐finale contre Ben Shelton vendredi.