Ancien numéro 1 mondial en double et 19e en simple, Todd Woodbridge est un consul­tant prisé à chaque nouvelle édition de l’Open d’Australie.

Récemment inter­rogé à propos de Novak Djokovic, dix fois vain­queur à Melbourne, l’Australien a expliqué ce qui moti­vait encore le Serbe à bientôt 38 ans.

« Désormais, ce qui motive vrai­ment Novak Djokovic, à part remporter des tour­nois du Grand Chelem, c’est de prouver à de jeunes joueurs comme Alcaraz et Sinner qu’il peut encore joueur au plus haut niveau. Il n’a certes pas connu le meilleur parcours en Grand Chelem l’année dernière, mais rappelez‐vous, il était quand même fina­liste à Wimbledon, a bien joué à Roland‐Garros et a même remporté les Jeux olympiques. »