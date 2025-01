Lorsque Jannik Sinner a décidé en février 2022 de se séparer de Riccardo Piatti, son forma­teur et entraî­neur depuis l’âge de 13 ans, la nouvelle avait été reçue avec beau­coup d’in­quié­tude et d’in­com­pré­hen­sion par la sphère de la petite balle jaune.

Force est de constater, presque trois ans plus tard, que l’ac­tuel numéro 1 mondial avait raison sur toute la ligne.

Récemment inter­rogé à ce propos lors d’un repor­tage consacré à son ancien poulain et double lauréat en Grand Chelem, Riccardo, sans rancune, a tout simple­ment reconnu qu’il avait fait le bon choix.

Piatti su Sinner nel docu­men­tario « Forza Jannik : Sinner and the Rise of Italian Tennis »



« La sepa­ra­zione ? È stata dura, per me sicu­ra­mente è stata dura. Però credo che lui abbia fatto una buona scelta ».



Riccardo Piatti nella sua breve appa­ri­zione ha anche ricor­dato il primo… pic.twitter.com/yT7w0Nvmu3