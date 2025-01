Dans sa longue et très inté­res­sante inter­view accordée au média russe Match TV, Alexander Bublik, après s’être ouver­te­ment moqué de la fin de carrière de Rafael Nadal et Andy Murray et expliqué qu’il n’y avait pas de fumée sans feu à propos des affaires de dopage impli­quant Sinner et Swiatek, a été inter­rogé sur ses chances de remporter un jour un tournoi du Grand Chelem.

Et visi­ble­ment, il n’y croit pas trop. Explications.

« Je ne pense pas que gagner un Grand Chelem soit faisable. Du tout moins dans ma tête. Bien sûr, tout est possible, des adver­saires qui déclarent forfait par exemple. C’est possible si un membre du Top 3 se retire en demi‐finales contre moi, puis la même chose arrive en finale. Dans ces circons­tances, je peux gagner un Grand Chelem. Pour te donner une chance d’être dans le Top 10, et être un préten­dant dans les Grands Chelems, tu dois vivre une vie diffé­rente. Je parle avec les joueurs les plus forts tous les jours. Je vois ce qu’ils font. Juste un exemple avec Zverev. Nous étions dans deux vols diffé­rents pour revenir de Shanghai à Monaco. Je suis arrivé mercredi soir. Zverev est arrivé jeudi à 6 heures du matin. Les vols durent près de 16h. J’ai récu­péré jeudi et vendredi et je suis allé m’entraîner samedi. Sascha était déjà là. Je lui demande : « C’est ton premier jour d’entraînement ? ». Il me répond : « Non, c’est ma sixième session d’entraînement. ». Il s’était déjà entraîné deux fois jeudi, deux fois vendredi, et avait deux sessions samedi. »