Interrogée au sujet de l’Arabie Saoudite, Caroline Wozniacki a fait preuve de prag­ma­tisme comme si cette évolu­tion était implacable.

« Je pense qu’il est inévi­table que cela se produise, et je pense que lorsque cela se produira, je pense que nous aurons une chance d’ap­porter un chan­ge­ment et de faire quelque chose de bien. Je suis évidem­ment consciente des droits de l’homme et de tout le reste, mais quand il y a autant d’argent à investir dans le sport, vous pouvez peut‐être changer les choses et au final réaliser quelque chose de positif. »