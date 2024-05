Défait par un excellent Matteo Arnaldi (7−6, 6–2, 6–4) au troi­sième tour de Roland‐Garros, c’est plus par son compor­te­ment sur le court qu’Andrey Rublev.

Dans le deuxième set, le sixième joueur a complè­te­ment vrillé en se rendant coupable de vilains gestes. Le Russe a passé ses nerfs sur sa raquette en la jetant plusieurs fois sur la terre battue, avant de ruer de coups sa chaise.

Interrogé en confé­rence de presse sur son nouveau coup de sang, il a fait preuve d’hon­nê­teté et n’ex­cuse pas son comportement.

« Je suis tota­le­ment déçu de moi, de la façon dont je me suis comporté, de ma perfor­mance. Je ne me rappelle pas m’être aussi mal comporté sur un match en Grand Chelem. Je pense que c’est la première fois que je me comporte aussi mal. La façon dont je me comporte me met complè­te­ment dans le trou et donne des ailes à Matteo pour jouer trois sets incroyables. Je joue bien mais le problème est la tête. Aujourd’hui, je me suis suicidé. C’est tout. »