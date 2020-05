Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le président de la FFT souligne que toutes les options pour la tenue de Roland-Garros sont envisagées et notamment celle de reporter le tournoi d’une semaine.

Il s’exprime aussi sur le sujet épineux de la saison blanche évoqué avec persistance notamment par Rafael Nadal : « Celui qui décide aujourd’hui, c’est le virus. Et lui n’est ni optimiste ni pessimiste. Ce n’est pas parce qu’un avis est émis à un moment qu’il va avoir un effet sur notre action. On est comme les joueurs de tennis : il peut se passer beaucoup de choses autour de nous, on reste concentrés sur ce qu’on à faire, délivrer un tournoi dans les meilleures conditions. Il y a tellement de questions que ça nous challenge. On avance, on explore »