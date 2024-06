Consultant pour Eurosport durant cette quin­zaine de Roland‐Garros, l’an­cien numéro 1 mondial, Boris Becker, a été invité à donner un pronos­tique avant le duel tant attendu entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner prévu ce vendredi en demi‐finales.

Et si l’Allemand n’a pas voulu se mouiller, il a en revanche prévenu les deux cham­pions sur un sujet primordial.

« Ces deux gars, Sinner et Alcaraz, sont jeunes et ils subissent déjà beau­coup de pres­sion, mais je ne pour­rais pas dire si l’un va gagner dix Grands Chelems et l’autre 15. Je n’en sais rien. Ce que l’on peut dire, c’est que beau­coup de choses dépendent des bles­sures. Ce que nous avons vu avec Novak Djokovic, c’est qu’il a encore gagné trois des quatre tour­nois du Grand Chelem l’année dernière à l’âge de 36 ans. Ce que nous avons vu avec Sinner et Alcaraz, c’est qu’ils ont déjà été blessés cette année. Ils sont encore au début de leur carrière, donc nous devons attendre pour voir si cela va être un problème pour eux. Rester en forme et frais sera le plus grand défi pour Carlos et Jannik, car cela aura une inci­dence sur le nombre de titres qu’ils rempor­te­ront au cours de leur carrière. »