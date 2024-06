On s’est plaint ici du rôle prépon­dé­rant jouer par son coach Juan Carlos Ferrero notam­ment lors de la demi‐finale où il avait dépassé les bornes. Lors de son entre­tien livré à l’Equipe et paru ce jour dans le quoti­dien, la star espa­gnole a apporté son expli­ca­tion à cette « coach » dependance.

« Honnêtement, dans l’im­mense majo­rité des cas, j’ap­plique ce que Juan Carlos me conseille de faire. Depuis l’ex­té­rieur du court, on voit beau­coup mieux ce qu’il y a à mettre en place. Parce qu’on est plus relax aussi. L’entraîneur est là pour te soutenir et pour te donner les meilleures indi­ca­tions pour toi. Donc j’ap­plique. Il y a plein de moments où je ne sais pas vrai­ment quoi faire sur le court. D’autres où je me frustre parce que je ne trouve pas la bonne façon de jouer. Mais le tennis est un sport plein de possi­bi­lités, qui se joue souvent sur des petits détails. Et tu peux passer en un rien de temps dans la posi­tion du dominant »