Si d’autres grands joueurs sont souvent sur la retenue, Novak Djokovic n’hé­site jamais à « se mouiller » sur des sujets sensibles, souvent pour prendre la défense de ses pairs. A Paris, le numéro 1 mondial a expliqué aux médias serbes comment il abor­dait ses confé­rences de presse. Souvent sans langue de bois et contre l’avis de son équipe.

« Parfois, je veux juste aller vite, avec des ques­tions clas­siques, ordi­naires. D’un autre côté, s’il y a un sujet chaud et inté­res­sant, j’aime en parler, même si les gens de mon équipe me préviennent toujours que je devrais moins parler des sujets sensibles. Les gens sont proba­ble­ment habi­tués à ce que je ne fasse pas de mystères, surtout lors­qu’il s’agit de justice dans le sport. Certaines choses conti­nuent de se produire, il y a donc toujours des discus­sions inté­res­santes dans lesquelles j’aime prendre le parti des joueurs, ce qui est logique, puisque je suis aussi un joueur. Peut‐être que parfois je vais plus en profon­deur que je ne le devrais », a reconnu Nole dans des propos rapportés par Tennis Majors.