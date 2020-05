Après avoir expliqué qu’il avait été séduit par le choix de la fédération de maintenir Roland-Garros dans le calendrier après avoir changé la date, Henri Leconte s’est exprimé chez nos confrères de L’Equipe au sujet d’un possible tournoi à huis clos. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est vraiment contre cette option : « Je pense que faire Roland-Garros à huis clos, ça n’a aucun intérêt. Un intérêt pour qui ? Pour les partenaires, certainement pas. Pour les joueurs, ça va être difficile à gérer. C’est surtout une décision politique, la Fédération espère que dans quelques mois, on pourra peut-être jouer (dans des conditions normales) Roland-Garros […]. Mais le jouer à huis clos, non. Pour moi il vaut mieux annuler et repartir pour 2021 avec une vraie saison. »

Encore une fois, le joueur tricolore a le droit d’évoquer l’idée d’un retour à la normale en 2021 mais comme l’ont précisé les médecins, ce n’est pas parce que l’on sera en 2021 que le virus ne sera définitivement absent donc maintenant ou demain, la problématique du risque sera toujours présente.