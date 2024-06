La star améri­caine a donne une inter­view à nos confrères du Figaro et il n’a pas mâché ses mots. L’ex‐numéro 1 mondial est revenu sur le trai­te­ment accordé à Novak Djokovic en terme de program­ma­tion. Selon lui, les orga­ni­sa­teurs de Roland‐Garros ont tout simple­ment commis une faute professionnelle.

« Mettre Djokovic, 37 ans, sur le terrain à 22h30 (contre Musetti au troi­sième tour), sans savoir combien de temps dure­rait son match, a été une énorme erreur de la part de l’or­ga­ni­sa­tion. Le temps était très mauvais et ils se trou­vaient dans une situa­tion diffi­cile. Je comprends qu’ils voulaient rattraper leur retard, mais il y avait d’autres solu­tions pour terminer l’autre match (NDLR/ Bergs contre Dimitrov). Novak souf­frait de son genou depuis quelques semaines. Il a dû s’en­dormir à 7 heures du matin et revenir jouer un jour et demi plus tard (contre Cerundolo au quatrième tour). C’est un défi pour n’im­porte qui. Il a dû se battre encore 5 sets, c’est trop demander. Même pour Novak. Si nous ne pouvons pas le dire avec certi­tude, c’est l’une des raisons pour lesquelles il s’est blessé au genou. De toute façon, on ne traite pas un joueur, et encore moins le meilleur du monde, de cette façon »