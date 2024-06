De passage ce mercredi soir au micro d’Alex Corretja, quelques secondes seule­ment après sa victoire face à Alex De Minaur en quarts de finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev a passé trois heures à courir dans tous les sens face à un Australien qui ne lâche jamais rien.

Interrogé à propos de l’âpreté du duel alors qu’il venait de disputer deux matchs en cinq sets lors des tours précé­dents, l’Allemand a pour ainsi dire rendu hommage à son papa, qui est aussi son entraî­neur depuis ses débuts.

🎙️ Alexander Zverev : « J’ai un coach qui est mon père et qui se moque de comment je me sens. «



« J’ai un coach, qui est mon père, et qui se fiche complè­te­ment de comment je me sens. Il me pousse toujours à en faire plus, à courir, encore et encore, et quelques fois, il oublie que je ne peux pas toujours courir à 30 km/h. Mais c’est sa façon de m’en­traîner et ça paie très souvent, même si j’ai­me­rais moins courir. Mais désor­mais, je suis en demi‐finales, et c’est tout ce qui compte », lâché celui qui affron­tera Casper Ruud en demi‐finales pour une revanche de la dernière édition où il avait été large­ment dominé (6−3, 6–4, 6–0).